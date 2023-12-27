Журналист Херш: Нетаньяху знал о планах ХАМАС

«На этой неделе информированный израильский чиновник мне сказал, что Нетаньху «видел и читал» оценку подразделения 8200», - написал Херш в статье, опубликованной на онлайн-платформе Substack.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заранее знал о том, что палестинское движение ХАМАС готовит нападение на израильскую территорию. Об этом со ссылкой на источники утверждает американский публицист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о сведениях израильского разведывательного подразделения 8200, которое задолго до событий 7 октября обнаружило, что ХАМАС ведет подготовку к вылазке на территорию Израиля. Вместе с тем газета The New York Times, в распоряжении которой оказались материалы этого подразделения, указывала, что нет уверенности в том, что до сведения Нетаньяху довели эту информацию.

По словам израильского источника, слова которого приводит Херш, израильский премьер «теперь вовлечен в отчаянную кампанию по сохранению власти, обвиняя «Шин Бет» и «Моссад» - два главных [израильских] разведывательных ведомства - в сокрытии от него информации».

В конце ноября The New York Times сообщила, что израильские чиновники более чем за год до октябрьского нападения знали о планах ХАМАС проникнуть на территорию Израиля, но не восприняли их всерьез, посчитав слишком амбициозными и выходящими за рамки возможностей движения. По данным газеты, в 40-страничном документе о планах ХАМАС не было точной даты проведения операции, но описывались все израильские укрепления, местонахождение и численность вооруженных сил. Чиновники признали, что если бы они отнеслись серьезно к этому документу, Израиль мог бы подготовиться или избежать проникновения боевиков ХАМАС 7 октября.