Суд освободил убийцу Набиева

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился суд над 42-летним жителем Агстафинского района Дурсуном Набиевым, обвиняемым в убийстве 19-летней давности.

Как сообщает корреспондент haqqın.az, Набиев после неудачного свидания зарезал свою односельчанку Бриллиант Косаеву. Инцидент произошел у реки недалеко от села Пойлу. Орудие убийства он бросил в реку, а тело закопал. В этом преступнику помог односельчанин Эльчин Набиев, впоследствии совершивший самоубийство.

В суде Дурсун Набиев своей вины не отрицал, отметив, что очень сожалеет о случившемся.

Отметим, что в августе 2006 года Набиев вместе со своим близким другом 11-классником Исой Ягубовым жестоко убил двух человек - Фазаила Балаева (мужа сестры Ягубова - ред.) и Валида Зиядова. Тела убийцы сожгли. Суд тогда приговорил Ягубова к 10, а Набиева — к 15 годам лишения свободы.

Отбывший наказание Набиев был освобожден в августе 2021 года. А в начале этого года следователи выяснили, что он также убил Косаеву в 2005 году. Убийца сотрудничал со следствием, сообщив, где закопал тело.

Суд приговорил Дурсуна Набиева к 15 годам лишения свободы. Однако с учетом уже отбытого наказания мужчину не стали вновь отправлять за решетку и освободили.