Президент России Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Москве в марте сказал, что Россия якобы «будет воевать минимум пять лет» в Украине. Об этом утверждает Nikkei Asia со ссылкой на собственные источники.

Издание пишет, что Путин заверил Си, что Россия в конце концов выйдет победителем в войне. Вероятным следствием было то, что затяжная война пойдет на пользу России.

Китай, пишет Nikkei Asia, пересмотрел свою стратегию, поскольку затяжная война в Украине повлияет на планы Си во время его третьего срока в должности главы КНР, в частности, на присоединение Тайваня.

В публикации говорится, что якобы сигналы России об открытости для переговоров о прекращении огня не следует принимать «за чистую монету». Есть вероятность, что Путин просто хочет создать иллюзию накануне президентских выборов.