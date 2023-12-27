Наказаны за то, что повернулись к войне голым задом горячая тема
В российском шоу-бизнесе царят растерянность и подавленное настроение. Власти устроили показательную расправу с участниками так называемой «голой вечеринки». Под раздачу попали звезды российской эстрады и светской жизни, до вчерашнего дня непререкаемые авторитеты, а нынче подозрительные личности и злоумышленники против государственного курса на укрепление традиционных моральных ценностей, без пяти минут иноагенты.
Вечеринку в московском клубе «Мутабор» устроила звезда российского блоггинга Настя Ивлеева, у которой миллионы подписчиков в Instagram (18 млн), YouTube (4,65 млн) и TikTok (7,8 млн). В первый день, 20 декабря, была закрытая презентация фотосъемки для журнала Playboy, на которой участникам раздали фотографии с примерами костюмов «почти голый», в которых они явились на следующий день. В веселье были приглашены поучаствовать не последние люди: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Джиган, Глюкоза, Ксения Собчак и еще многие известные в богемно-светских кругах люди. Понятно, что посмотреть на них в полураздетом виде желающих нашлось достаточно, и на второй день было продано полторы тысячи билетов. Ожидания публики были превзойдены. Некоторые звезды творчески доработали дресс-код: рэпер Vacio (Николай Васильев) явился в одних кроссовках и носке, напяленном на интимное место. Когда снимки с этого мероприятия стали попадать в соцсети, случился скандал.
Размеры скандала были сначала не очень ясны. Когда рэперу впаяли 15 суток административного ареста за носок по статье «хулиганство», он даже весело отшутился: дескать, будет время заняться спортом и почитать книги. Организатор Настя Ивлеева порадовалась бурному негодованию, поднявшемуся в патриотическом сегменте.
Но патриоты, в их числе депутаты Госдумы, не просто возмутились, они стали слать обращения в МВД, Роскомнадзор, Министерство культуры, подавать иски в суд. С Vacio, видно, провели работу, и он первым выступил с покаянным видео: «Приношу свои извинения за то, что оскорбил чувства многих людей, в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео». Попутно заявил, что не поддерживает ЛГБТ. Ивлеева тоже подхватила покаянные интонации и пообещала все собранные деньги отправить на благотворительность.
Но все свидетельствует о том, что информация о произошедшем достигла самого верха и вызвала там гнев и распоряжение приструнить. Посыпались одно за другим новые видео с просьбами понять и простить. Филипп Киркоров: «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», и вообще «артист моего масштаба» должен тщательнее относиться к выбору мероприятий. Дима Билан: «Я прекрасно пониманию негодование наших людей и, тем более, наших ребят, которые защищают нас на передовой». Ксения Собчак: «Могу сказать за себя: я точно никого не хотела обидеть и оскорбить. Если кого-то оскорбил мой внешний вид, я за это извиняюсь». Лолита Милявская: «Это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач, и наверное, справедливо».
И таки да, из всех новогодних и не только новогодних концертов и шоу стали вырезать эпизоды с участием проштрафившихся знаменитостей, отменять корпоративы. Удар по доходам нанесен колоссальный, и, главное, непонятно, как долго будет длиться эта санкционированная сверху обструкция. Можно ли, например, вымолить прощение, поехав с концертами на оккупированные территории? Да и пустят ли?
А за Настю Ивлееву взялись особенно плотно. Ее деятельность изучает Федеральная налоговая служба, которая уже насчитала сотни миллионов незаплаченных налогов. В последнем видео организаторша вечеринки рыдает.
Кремль дал недвусмысленный сигнал, что не потерпит троллинга по поводу своих духовных изысков и официальной пропаганды консервативных ценностей, даже если он исходит от ранее обласканных властью артистов и прочих богемных деятелей. Взят курс на патриотический пафос в стиле юноши арийской внешности и нацистских повадок Шамана, а кто не соответствует, те пусть пеняют на себя.
Некоторое время сохранялась и поддерживалась надежда в «золотой» столичной среде, что достаточно поддерживать иллюзию нормальной жизни, Шаману шаманово, а прежний караван продолжает идти и даже веселиться в старой, весьма раскованной манере. Но нет, с вызывающими привычками придется проститься и вписаться в новую, суровую реальность. Можно даже не сомневаться, что восторга это ни у кого не вызовет, и те слова, которыми это все комментируется в гримерках, в присутствии детей повторить нельзя.
Отношение к патриотическому эстрадному мейнстриму в этой среде по меньшей мере презрительное. Об этом недавно написал у себя в телеграм-канале политолог Сергей Марков, которого в оппозиционности заподозрить нельзя. «Голубой Огонёк. Якобы во время его съёмок певцу Ярославу Дронову, тому самому, который выступает под псевдонимом Шаман, коллеги устроили обструкцию. Они отвернулись во время его выступления. Они объясняют свой протест тем, что, по их мнению, Дронов получает слишком большие гонорары, и что он нечестный конъюнктурщик. Их критики считают, что они реально протестуют не против Дронова, а против песен „Я русский!‟ и „встанем!‟».
При этом понятно, что в «Огоньке» были приглашены принять участие те, в чьей лояльности сомнений не возникало. После «голой вечеринки» их число еще больше сократится. Жизнь в России меняется куда большими темпами и куда более серьезным образом, чем многие готовы признать. И чем хотели бы принять.