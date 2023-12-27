Леонид Швец, автор haqqin.az 03:26

В российском шоу-бизнесе царят растерянность и подавленное настроение. Власти устроили показательную расправу с участниками так называемой «голой вечеринки». Под раздачу попали звезды российской эстрады и светской жизни, до вчерашнего дня непререкаемые авторитеты, а нынче подозрительные личности и злоумышленники против государственного курса на укрепление традиционных моральных ценностей, без пяти минут иноагенты.

Вечеринку в московском клубе «Мутабор» устроила звезда российского блоггинга Настя Ивлеева, у которой миллионы подписчиков в Instagram (18 млн), YouTube (4,65 млн) и TikTok (7,8 млн). В первый день, 20 декабря, была закрытая презентация фотосъемки для журнала Playboy, на которой участникам раздали фотографии с примерами костюмов «почти голый», в которых они явились на следующий день. В веселье были приглашены поучаствовать не последние люди: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита, Джиган, Глюкоза, Ксения Собчак и еще многие известные в богемно-светских кругах люди. Понятно, что посмотреть на них в полураздетом виде желающих нашлось достаточно, и на второй день было продано полторы тысячи билетов. Ожидания публики были превзойдены. Некоторые звезды творчески доработали дресс-код: рэпер Vacio (Николай Васильев) явился в одних кроссовках и носке, напяленном на интимное место. Когда снимки с этого мероприятия стали попадать в соцсети, случился скандал. Размеры скандала были сначала не очень ясны. Когда рэперу впаяли 15 суток административного ареста за носок по статье «хулиганство», он даже весело отшутился: дескать, будет время заняться спортом и почитать книги. Организатор Настя Ивлеева порадовалась бурному негодованию, поднявшемуся в патриотическом сегменте. Но патриоты, в их числе депутаты Госдумы, не просто возмутились, они стали слать обращения в МВД, Роскомнадзор, Министерство культуры, подавать иски в суд. С Vacio, видно, провели работу, и он первым выступил с покаянным видео: «Приношу свои извинения за то, что оскорбил чувства многих людей, в столь тяжелое время для нашей страны оказался участником такого ужасного видео». Попутно заявил, что не поддерживает ЛГБТ. Ивлеева тоже подхватила покаянные интонации и пообещала все собранные деньги отправить на благотворительность.

Но все свидетельствует о том, что информация о произошедшем достигла самого верха и вызвала там гнев и распоряжение приструнить. Посыпались одно за другим новые видео с просьбами понять и простить. Филипп Киркоров: «В жизни каждого человека бывают моменты, когда зашел не в ту дверь», и вообще «артист моего масштаба» должен тщательнее относиться к выбору мероприятий. Дима Билан: «Я прекрасно пониманию негодование наших людей и, тем более, наших ребят, которые защищают нас на передовой». Ксения Собчак: «Могу сказать за себя: я точно никого не хотела обидеть и оскорбить. Если кого-то оскорбил мой внешний вид, я за это извиняюсь». Лолита Милявская: «Это не понравилось такому количеству людей, что и письма, которые они справедливо, по их мнению, пишут с просьбой запретить меня, вырезать из всех существующих новогодних передач, и наверное, справедливо». И таки да, из всех новогодних и не только новогодних концертов и шоу стали вырезать эпизоды с участием проштрафившихся знаменитостей, отменять корпоративы. Удар по доходам нанесен колоссальный, и, главное, непонятно, как долго будет длиться эта санкционированная сверху обструкция. Можно ли, например, вымолить прощение, поехав с концертами на оккупированные территории? Да и пустят ли?

А за Настю Ивлееву взялись особенно плотно. Ее деятельность изучает Федеральная налоговая служба, которая уже насчитала сотни миллионов незаплаченных налогов. В последнем видео организаторша вечеринки рыдает. Кремль дал недвусмысленный сигнал, что не потерпит троллинга по поводу своих духовных изысков и официальной пропаганды консервативных ценностей, даже если он исходит от ранее обласканных властью артистов и прочих богемных деятелей. Взят курс на патриотический пафос в стиле юноши арийской внешности и нацистских повадок Шамана, а кто не соответствует, те пусть пеняют на себя. Некоторое время сохранялась и поддерживалась надежда в «золотой» столичной среде, что достаточно поддерживать иллюзию нормальной жизни, Шаману шаманово, а прежний караван продолжает идти и даже веселиться в старой, весьма раскованной манере. Но нет, с вызывающими привычками придется проститься и вписаться в новую, суровую реальность. Можно даже не сомневаться, что восторга это ни у кого не вызовет, и те слова, которыми это все комментируется в гримерках, в присутствии детей повторить нельзя.