Армянская карта Деда Мороза из Москвы главная тема
В распоряжении редакции haqqin.az оказалась новогодняя открытка, которую российский политик, депутат и директор Института СНГ Константин Затулин отправляет своим армянским друзьям.
В ней он, в частности, пишет: «Уходящий 2023 год был тяжелым испытанием для Армении…» И тут же поясняет почему: «Армянский народ потерял дорогую часть своего «Я» - Арцах. С явной несправедливостью трудно, если не невозможно не согласиться».
Заметим, что отчего-то целый директор Института СНГ лукаво подменяет понятия – «армянский народ не потерял дорогую часть своего «Я». А под давлением Азербайджана в результате грамотной внешней политики Баку и мастерства азербайджанской армии вынужден был окончательно вернуть ранее украденное – оккупированный Карабах.
То есть господин Затулин привычно занимается мелким политическим шулерством. Не в первый раз, поскольку вся работа в его Институте СНГ была на жонглировании терминами и подобном шулерстве построена.
Естественно, делает он это из самых лучших побуждений: «Судьба моих друзей Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и всех их товарищей не дает нам покоя. Мой рот полон горечи, как говорили древние. И все же мы знаем, что жизнь продолжается. И верим в Победу, которая придет». И гордая подпись, как удар штыка: «Константин Затулин, запрещенный к въезду в Армению».
Такое вот поздравление от Деда Мороза Затулина. С двойным дном. Первое из которых – поощрение реваншистских настроений в Армении, от чего там сами армяне начинают отказываться, понимая, что эти настроения – путь в никуда. Но Затулина это не устраивает. Ему так и хочется реанимировать конфликт, ставший уже историей. И своим армянским друзьям он провокационно пишет о некоей «победе, которая придет».
Какая победа? Повторная оккупация армянами-реваншистами Карабаха? Так даже если печально известный и причинивший самим армянам множество бедствий «карабахский клан» до зубов вооружится индийским оружием и пустит вперед в качестве поддержки «танцора диско» Эммануэля Макрона, этого не произойдет никогда. Потому что поднятый где-либо азербайджанский флаг не может быть спущен. Сколько бы и как бы влажно не мечтали об этом затулины со товарищи.
Второе дно – мина под российского президента, который со справедливым разрешением конфликта в пользу Азербайджана вполне согласился.
Впрочем, под Владимира Путина Затулину мины подкладывать не впервой. Мало того, что деятельность его Института СНГ носила деструктивный характер и неоднократно вызывала скандалы на постсоветском пространстве, так в июне нынешнего года сам Затулин в ходе выступления на форуме «Какая Украина нам нужна?» заявил, что Россия не выполнила ни одной из декларируемых целей вторжения в Украину.
За подобные высказывания в нынешней России вообще-то привлекают к ответственности, невзирая на занимаемые должности и заслуги. Но непотопляемому Затулину все сошло с рук, и даже депутатского мандата не лишили. И вот он снова занимается любимым и хорошо знакомым делом – провокациями. На этот раз обернув их в новогодние открытки. Непотопляемый Дед Мороз-реваншист какой-то.
Кстати, в историях про Деда Мороза говорится, что он наделен волшебной способностью проникать через любую дверь. Что ж, когда под этого сказочного персонажа рядится политический шулер и провокатор Затулин, стоит наложить на свою дверь какое-то заклятие, делающее ее неприступной для подобных персонажей. Спокойнее как-то, знаете ли, будет. И в доме чище.