Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 09:03

В распоряжении редакции haqqin.az оказалась новогодняя открытка, которую российский политик, депутат и директор Института СНГ Константин Затулин отправляет своим армянским друзьям. В ней он, в частности, пишет: «Уходящий 2023 год был тяжелым испытанием для Армении…» И тут же поясняет почему: «Армянский народ потерял дорогую часть своего «Я» - Арцах. С явной несправедливостью трудно, если не невозможно не согласиться». Заметим, что отчего-то целый директор Института СНГ лукаво подменяет понятия – «армянский народ не потерял дорогую часть своего «Я». А под давлением Азербайджана в результате грамотной внешней политики Баку и мастерства азербайджанской армии вынужден был окончательно вернуть ранее украденное – оккупированный Карабах.

То есть господин Затулин привычно занимается мелким политическим шулерством. Не в первый раз, поскольку вся работа в его Институте СНГ была на жонглировании терминами и подобном шулерстве построена. Естественно, делает он это из самых лучших побуждений: «Судьба моих друзей Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна и всех их товарищей не дает нам покоя. Мой рот полон горечи, как говорили древние. И все же мы знаем, что жизнь продолжается. И верим в Победу, которая придет». И гордая подпись, как удар штыка: «Константин Затулин, запрещенный к въезду в Армению». Такое вот поздравление от Деда Мороза Затулина. С двойным дном. Первое из которых – поощрение реваншистских настроений в Армении, от чего там сами армяне начинают отказываться, понимая, что эти настроения – путь в никуда. Но Затулина это не устраивает. Ему так и хочется реанимировать конфликт, ставший уже историей. И своим армянским друзьям он провокационно пишет о некоей «победе, которая придет». Какая победа? Повторная оккупация армянами-реваншистами Карабаха? Так даже если печально известный и причинивший самим армянам множество бедствий «карабахский клан» до зубов вооружится индийским оружием и пустит вперед в качестве поддержки «танцора диско» Эммануэля Макрона, этого не произойдет никогда. Потому что поднятый где-либо азербайджанский флаг не может быть спущен. Сколько бы и как бы влажно не мечтали об этом затулины со товарищи.