Синоптики предупреждают

В министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана рекомендовали гражданам соблюдать осторожность, учитывая, что в течение дня ветер будет усиливаться.

Как заявила пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова, синоптики прогнозируют усиление ветра в Баку и на Апшеронском полуострове.

"В связи с этим мы просим граждан не забывать о мерах предосторожности при выходе из дома", - сказала она.

По данным Национальной службы гидрометеорологии, в течение дня скорость ветра будет колебаться от 33 до 38 метров в секунду.