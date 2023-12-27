Центробанк об экономическом росте

Согласно прогнозам Центрального банка Азербайджана (ЦБА), в 2024 году темпы реального экономического роста в стране составят около 3 - 3,5%. Об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно - кредитной политики на 2024 год.

Кроме того, в ненефтегазовом секторе прогнозируется экономический рост около 5-5, 5%.

"В следующем году масштабные восстановительные и строительные работы на освобожденных от оккупации территориях дадут положительный импульс экономическому росту", - отмечается в заявлении.