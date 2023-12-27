Исмиханов подозревается в убийстве матери

27 декабря в прокуратуру Губинского района поступила информация об убийстве жительницы села Багбанлы Зохры Исмихановой (1938 г.р.).

В ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что женщину забил деревянным бруском до смерти ее сын Зульфугар Исмиханов (1974 г.р.), который находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР, а Зульфугар Исмиханов арестован в качестве подозреваемого по этому делу.

По данному факту ведется расследование.