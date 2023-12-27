Какая будет инфляция в следующем году?

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) прогнозирует годовую инфляцию в стране на уровне 5-5,5% в 2024 году. Об этом говорится в заявлении ЦБА об основных направлениях денежно-кредитной политики на 2024 год.

Согласно информации, ослабление влияния внешних факторов на инфляцию и проводимые совместно с правительством антиинфляционные меры будут способствовать формированию инфляции в целевом диапазоне в среднесрочной перспективе.

Кроме того, в ЦБА отметили, что стратегические валютные резервы страны выросли на 16,6% за 11 месяцев 2023 года, и составили 68,2 млрд долларов.