МИД России о военной базе в Армении и мире на Южном Кавказе

Российская военная база находится в Армении в соответствии с договором, рассуждать о ее целесообразности на территории республики вредно. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года.

"Считаем вредными рассуждения на тему целесообразности нахождения 102-й российской военной базы на территории Армении. Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой, в первую очередь, на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе", - указал министр.

Лавров отметил, что сегодня российские военные являются "ключевым элементом обеспечения мира в этом регионе".

Кроме того, глава российской дипломатии заявил, что западные страны не стремятся принести мир и стабильность в Армению и в целом на Южный Кавказ, их задача потеснить Москву.

"Сейчас Армения сталкивается с целым рядом вызовов. Причем купировать их с помощью западных игроков не получится. США и ЕС, в отличие от России, не стремятся принести мир и стабильность в республику и в целом на Южный Кавказ. Их задача совершенно иная - потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной", - добавил Лавров.

При этом, как подчеркнул глава российского дипведомства, "выход из непростой ситуации очевиден - выполнить трехсторонние договоренности Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне".