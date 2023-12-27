Nar – официальный партнер Федерации волейбола Азербайджана

Nar стал официальным партнером Федерации волейбола Азербайджана с целью внести важный вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта в стране. В рамках сотрудничества мобильный оператор поддержит проведение национального чемпионата по волейболу среди женщин и мужчин.

При поддержке Nar уже стартовал волейбольный сезон 2023-2024. Вход для болельщиков, желающих посмотреть игры национального чемпионата, бесплатный. Nar желает успехов всем нашим волейболистам, представляющим свою команду на чемпионате Азербайджана по волейболу.

В целях популяризации волейбола на отечественном и международном уровнях Nar выступил официальным телекоммуникационным партнером Чемпионата Европы по волейболу среди женщин 2017-го года.

В соответствии со своей стратегией корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar пропагандирует здоровый образ жизни в стране и поддерживает рост интереса молодежи к различным видам спорта, в том числе к волейболу. Информацию о проектах КСО, реализуемых мобильным оператором, вы можете получить на странице nar.az/projects.

Nar предоставляет качественные услуги 2,2 млн абонентов. Nar является ведущим оператором мобильной связи в стране по Индексу Лояльности Клиентов за последние 4 года. Придерживаясь стратегии клиентоориентированности, "Nar" предоставляет высококачественные услуги по доступной цене.