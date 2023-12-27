Израиль несет потери

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила гибель еще трех военнослужащих в ходе боев в секторе Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба (İsrael Defence Forces – İDF).



Таким образом, с момента начала сухопутной операции ЦАХАЛ в секторе Газа общее число убитых военнослужащих Израиля составило 501.

Напомним, операция израильской армии «Железные мечи» была объявлена 7 октября в ответ на вторжение боевиков ХАМАС, во время которого были убиты около 1 200 и взяты в заложники еще 242 израильтян. На следующий день был введен в действие пункт Основного закона Израиля, официально объявляющий о военном положении в Израиле. Боевые действия продолжаются уже 83-й день.