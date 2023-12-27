Банки, которые будут работать в праздники

В праздничные дни – с 31 декабря по 6 января – в Азербайджане будут работать филиалы и отделения банков, отделения ООО "Азерпочт", а также пункты обмена валюты. Об этом сообщает Центральный банк Азербайджана.

В целях обеспечения постоянного доступа к услугам по обмену валюты в праздничные дни будет работать 101 точка обмена валюты 14 банков (в том числе семь точек продаж трех банков в круглосуточном режиме).

Ознакомиться с графиком работы филиалов и отделений банков, пунктов продаж ООО "Азерпочт" и пунктов обмена валюты, которые будут работать в праздничные дни, можно по гиперссылкам.