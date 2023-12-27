Исмаиллы аннулировал хартию дружбы с французским городом

В совете напомнили, что документ был подписан представителями местных властей обоих городов в 2015 году в Исмаиллы с целью развития дружественных отношений и двусторонних связей.

Постоянный совет Исполнительной власти Исмаиллинского района аннулировал Хартию дружбы и сотрудничества между городом Исмаиллы и французским Эвиан-ле-Беном. Об этом говорится в заявлении совета, действующего как постоянный консультативный орган при главе ИВ района.

В рамках этого документа в 2017 году в Эвиан-ле-Бене был открыт «Азербайджанский сад», а также воздвигнут памятник известной азербайджанской поэтессе Хуршудбану Натаван. В то же время в центральном парке города Исмаиллы была установлена табличка «Парк дружбы Азербайджан-Франция».

«Однако 18 декабря 2023 года на заседании городского совета Эвиан-ле-Бена были озвучены необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и выражена поддержка Армении. Также мэр города заявил, что все таблички с надписью «Азербайджанский сад» демонтированы», - говорится в заявлении совета.

Совет осудил озвученные на данном мероприятии предвзятые, необъективные заявления в адрес Азербайджана, а также решение городских властей относительно «Азербайджанского сада»: «В знак протеста против антиазербайджанской политики Франции и решения мэрии города Эвиан-ле-Бен совет принял решение об аннулировании Хартии дружбы и сотрудничества с 26 декабря 2023 года».

В совете также подчеркнули, что отныне парк в центре города Исмаиллы будет назван в честь известной азербайджанской поэтессы Хуршудбану Натаван.