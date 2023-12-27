В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступило три вызова от пострадавших из-за сильного ветра. Бригады скорой медицинской помощи эвакуировали троих пострадавших в медицинские учреждения.

В ответ на запрос haqqin.az в TƏBİB сообщили, что после оказания медицинской помощи в Сабунчинском медицинском центре женщину (1974 г.р.) выписали домой для амбулаторного лечения. Пострадавшему мужчине (1980 г.р.) была сделана операция, его состояние оценивается как тяжелое. Третий пострадавший – мужчина (1967 г.р.) – добровольно был госпитализирован в частное медицинское учреждение.

Также в Баку сильный ветер повалил 27 деревьев. Некоторые упали на припаркованные автомобили, сообщили в Бакинском городском управлении по озеленению.

Сотрудники управления убрали поваленные деревья, обрезали сломанные ветки и расчистили территории.