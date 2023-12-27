В Министерстве науки и образования состоялась встреча министра науки и образования Эмина Амруллаева, ректоров вузов и руководителей соответствующих структурных подразделений министерства.

В ходе встречи были проанализированы итоги 2023 года, обменялись мнениями по мероприятиям, запланированным в сфере высшего образования на следующий год, обсужден процесс подготовки к экзаменационной сессии и весеннему семестру.

На встрече была подчеркнута необходимость тесного сотрудничества вузов с новыми структурами Министерства науки и образования, затронуты направления планируемой деятельности в этой сфере.