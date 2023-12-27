На кого и почему обиделся знаменитый борец Гаджи Алиев?

Прославленный азербайджанский борец, 3-кратный чемпион мира, 4-кратный чемпион Европы и дважды призер Олимпиад Гаджи Алиев опубликовал в своем Instagram обращение, в котором обвиняет Министерство молодежи и спорта.

Спортсмен обижен на то, что он не участвовал во встрече президента Ильхама Алиева со спортсменами, проведенной во время его недавнего визита в Ханкенди. Гаджи Алиев считает, что это Министерство молодежи и спорта не включило его имя в список участников встречи.

Также борец недоволен тем, что не попал в десятку лучших спортсменов по итогам года, которая награждалась на церемонии, проведенной 26 декабря в Buta Palace.

Так почему же Гаджи Алиев не был приглашен на встречу с президентом? За пояснениями мы обратились в Министерство молодежи и спорта.

«Во встрече с главой государства в Ханкенди участвовали лишь награжденные спортсмены, - заявил haqqin.az глава пресс-службы Минспорта Габиль Мехтиев. – А награды выписывались на основе заявок федераций.

Что касается десятки лучших спортсменов, то она была определена согласно рейтингу Минспорта. Система подсчета данного рейтинга есть на сайте министерства. Кроме того, таблица формируется на основе данных, предоставленных федерациями. Так что и тут все прозрачно».