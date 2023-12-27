Одесса, Днепропетровск, Харьков, Николаев, Киев – русские города, как и многие другие временно оккупированные. Все они пока еще маркированы желто-голубым на бумажных картах и в электронных планшетах. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости о том, возможны ли переговоры Москвы и Киева на фоне истощения запасов и подталкивания Украины к переговорам.

«Переговоры, конечно, возможны. Их Россия никогда не отвергала, в отличие от безумных властей Украины. Возможные «переговоры» не ограничены временем, они могут вестись вплоть до разгрома и капитуляции бандеровских войск НАТО», - добавил Медведев.