Обвиняемую в присвоении сотен тысяч Керимову ждет суд

Завершено предварительное следствие по уголовному делу бывшего специалиста управления кадров Азербайджанского государственного театра пантомимы Айтен Керимовой.

Как стало известно haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Лейлы Аскеровой-Мамедовой. Подготовительное заседание суда назначено на 8 января.

Отметим, что против Керимовой выдвинуто обвинение по статье 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК Азербайджана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста. Керимову обвиняют в присвоении 332 тысяч манатов. Она работала в управлении кадров Азербайджанского государственного театра пантомимы в 2019-2022 годах.

Потерпевшим по уголовному делу признано Министерство культуры.