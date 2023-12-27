СНБ Армении взялась за карабахских сепаратистов

Служба национальной безопасности (СНБ) Республики Армения вызывает на «беседы» бывших лидеров сепаратистов Карабаха, которые бежали в Ереван. Об этом сообщает газета «Грапарак».

По сообщению источников газеты, давление на них связано с публичными выступлениями о невозможности роспуска непризнанной «республики».

Среди приглашенных в СНБ - «госминистр НКР» Артак Бегларян, «советник главы «НКР» Владимир Григорян, «вице-спикер» «Национального собрания» «НКР» Гагик Багунц.