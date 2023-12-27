Шекинский апелляционный суд вынес оправдательное решение в отношении 50-летнего Полада Исмаилова, приговоренного к 11 годам лишения свободы по обвинению в убийстве Сейран Эюбовой.

Как сообщает haqqin.az, судейский состав под председательством Ровшана Рафиева пришел к выводу, что у стороны обвинения нет достаточных доказательств вины П.Исмаилова. Зато доказательства, представленные адвокатом Забилем Гахрамановым, оказались достаточны для суда. Так, на месте убийства Эюбовой были обнаружены пятна крови 3-й группы. Они не принадлежат ни убитой, ни Исмаилову. Согласно заключению экспертизы, у Исмаилова первая группа крови.

В соответствии с решением суда Исмаилов был оправдан. Он пробыл за решеткой 3 года и 10 месяцев.

61-летняя жительница Загатальского района Сейран Эюбова была убита в феврале 2011 года в своем доме. Согласно обвинительному заключению, Исмаилов, который снимал комнату в доме Эюбовой, убил ее ножом во время конфликта на почве личных отношений.

Исмаилову было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана, а 2 года назад его приговорили к 11 годам лишения свободы.