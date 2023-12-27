На Апшероне пойдет мокрый снег

В Баку и на Апшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами вероятны осадки, на севере полуострова - мокрый снег. Северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 2-6, днем 8-11 градусов тепла. Атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. На отдельных территориях пойдет дождь, в горах - снег. В некоторых районах вероятен туман. Ветер западный, временами с порывами.

Температура воздуха составит ночью 1-6 тепла, днем 8-13 тепла, ночью в горах 3-8 мороза, днем 0-3 градуса мороза.