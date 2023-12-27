Оборудование в лаборатории Клинического медцентра заработало заявление Минздрава
Работа аппарата референс-лаборатории химико-токсикологических исследований Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения полностью восстановлена. Об этом haqqin.az сообщили в министерстве.
С сегодняшнего дня в лаборатории, которая находится на территории Клинического медицинского центра, можно будет проводить обследование граждан, перенесших пересадку почек и костного мозга.
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