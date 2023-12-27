Новогоднее пополнение парка ASG Business Aviation

Ведущий азербайджанский бизнес-оператор ASG Business Aviation, входящий в одноименную группу компаний, приступает к коммерческой эксплуатации 18-местного Gulfstream G550. Самолет доступен для чартерных перелетов по всему миру и будет базироваться в Бакинском аэропорту Гейдар Алиев. Это второй бизнес-джет данного типа в парке оператора, доступный для выполнения чартерных перелетов.

Как отмечают в ASG Business Aviation, салон самолета G550 сочетает в себе высокую эффективность использования рабочего и жилого пространства и исключительный комфорт. Салон включает три жилых зоны, три зоны с автономной регулировкой температуры воздуха. Каждая пара кресел, расположенных напротив, трансформируется в полноценное спальное место. 14 фирменных овальных окон Gulfstream наполняют салон естественным светом. Добавим абсолютно свежий воздух в сочетании с очень низкой барометрической высотой. Это те тонкие штрихи, эффект которых неоценим. Обилие естественного света и свежий воздух помогают пассажирам сохранять работоспособность и сосредоточенность. При низкой барометрической высоте организм находится в меньшем напряжении, и пассажиры прибывают в пункт назначения отдохнувшими и готовыми к работе. Тихий салон G550 также способствует лучшему самочувствию. Передовые методы шумоподавления оставляют шум двигателя там, где он образуется, — за бортом самолета.

На самолете также можно найти привычные для «земного» офиса бизнес-решения, включая принтер и факс. На джете установлено оборудование для совершения звонков Iridium и выхода в Интернет во время перелета, что позволяет оставаться на связи всегда, если это необходимо.

Новый G550 ASG Business Aviation имеет комплектацию интерьера Elite, в которую входят особенные сочетания материалов, кресла с электроприводом и функцией массажа, возможность управления функциями салона со смартфона или планшета.