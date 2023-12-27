Россия пригрозила Финляндии

Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО. Такое заявление сделал высокопоставленный российский дипломат, сообщает Reuters.

Финляндия вступила в НАТО в этом году после того, как десятилетиями сохраняла нейтральный статус, и этот шаг превратил Хельсинки во враждебного для РФ игрока.

"Они жили спокойно и мирно, а вдруг оказались между Россией и НАТО, будучи членами этого альянса. Но поскольку они наши соседи, то если, не дай Бог, будет какая-то эскалация, они пострадают первыми", - заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.