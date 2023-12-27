Москва искренне считает, что «ЦАР теперь навсегда с нами», учитывая почти пятилетнее пребывание там ЧВК «Вагнер». А потому совершенно не торопится с созданием структуры, которая займет ее место в Африке. По этой теме в России все предельно засекречено, достоверно известно только, что правопреемницей «соколов Пригожина» назначена ЧВК «Редут», находящаяся под контролем замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, который работает по этой теме в связке с первым заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) российского Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.

Этот дуэт сейчас проводит то, что можно назвать инвентаризацией «наследства ЧВК Вагнер», кадровые чистки и перестановки в ней, а также ревизию активов и хозяйственной деятельности этой организации, которая была не только классической ЧВК, но бизнес-империей, выросшей на «серых», то есть полулегальных и откровенно «черных» - то есть совсем уже нелегальных российских активах в Африке.

Процесс этот долгий, непростой, поскольку часть своих связей Евгений Пригожин унес с собой в могилу, а также откровенно непривычный для российской военной бюрократии, поскольку предполагает немалые навыки в бизнес-мышлении, которого российские генералы лишены напрочь. Поскольку одно дело - воспользовавшись случаем, продать налево немного оружия, ГСМ и другого армейского имущества, да поучаствовать в распиле выделенных на оборону денег, и другое дело - на международном уровне осуществлять управление бизнес-активами. К тому же созданными другим человеком.

Неясность того, о чем именно Пригожин и погибшая вместе с ним команда договаривались в Африке с местными элитами, да еще и с кем из них конкретно, и является, на мой взгляд, главной причиной того, что восстановление российских связей в сфере безопасности в Африке – ранее шедшими через ЧВК «Вагнер» - пока не может похвастать высокими темпами. В результате у африканских партнеров, в частности, у нынешнего руководства ЦАР, в этой сфере образовался вакуум.