Американцы пришли вместо Пригожина горячая тема
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) продолжаются переговоры представителей властей с сотрудниками американской частной военной компании Bancroft. Как сообщается, американская ЧВК собирается заняться подготовкой местных военных.
Москва искренне считает, что «ЦАР теперь навсегда с нами», учитывая почти пятилетнее пребывание там ЧВК «Вагнер». А потому совершенно не торопится с созданием структуры, которая займет ее место в Африке. По этой теме в России все предельно засекречено, достоверно известно только, что правопреемницей «соколов Пригожина» назначена ЧВК «Редут», находящаяся под контролем замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова, который работает по этой теме в связке с первым заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) российского Генштаба генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым.
Этот дуэт сейчас проводит то, что можно назвать инвентаризацией «наследства ЧВК Вагнер», кадровые чистки и перестановки в ней, а также ревизию активов и хозяйственной деятельности этой организации, которая была не только классической ЧВК, но бизнес-империей, выросшей на «серых», то есть полулегальных и откровенно «черных» - то есть совсем уже нелегальных российских активах в Африке.
Процесс этот долгий, непростой, поскольку часть своих связей Евгений Пригожин унес с собой в могилу, а также откровенно непривычный для российской военной бюрократии, поскольку предполагает немалые навыки в бизнес-мышлении, которого российские генералы лишены напрочь. Поскольку одно дело - воспользовавшись случаем, продать налево немного оружия, ГСМ и другого армейского имущества, да поучаствовать в распиле выделенных на оборону денег, и другое дело - на международном уровне осуществлять управление бизнес-активами. К тому же созданными другим человеком.
Неясность того, о чем именно Пригожин и погибшая вместе с ним команда договаривались в Африке с местными элитами, да еще и с кем из них конкретно, и является, на мой взгляд, главной причиной того, что восстановление российских связей в сфере безопасности в Африке – ранее шедшими через ЧВК «Вагнер» - пока не может похвастать высокими темпами. В результате у африканских партнеров, в частности, у нынешнего руководства ЦАР, в этой сфере образовался вакуум.
А природа, как известно, пустоты, особенно в таком деликатном деле как безопасность, не терпит. Поэтому, просчитав ситуацию, на место «Вагнер» в Банги сейчас пробуют зайти американцы, точнее, частная военная компания Bancroft.
23 декабря на радио «Ндеке Лука» прозвучало разъяснение ситуации, выступил пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпеме. Он объяснил появление американцев тем, что ЦАР проводит «работу по диверсификации отношений» с точки зрения безопасности: «В рамках восстановления национальной армии (...) мы обратились к партнерам, включая Российскую Федерацию, Анголу, Марокко, Гвинею, которые помогают нам обучать наших солдат», - сказал он, добавив, что «США также предлагают ЦАР обучать своих солдат как на центральноафриканской, так и американской земле».
Здесь существует небольшое расхождение с официальным сообщением самой ЧВК Bancroft. В нем говорится, что компания займется «созданием хорошо обученного подразделения», которое будет защищать объекты горнодобывающей инфраструктуры» в районах, где действуют военизированные группировки. Месторождения будут разрабатываться «людьми, близкими к правительству» ЦАР, а прибыль делиться между государством, Bancroft и населением. То есть американская ЧВК предлагает правительству ЦАР ту же модель, по которой оно работало с «Вагнер».
Остается только узнать, чем конкретно закончатся переговоры – думаю, ждать осталось недолго. Ведь от договоренностей между руководством ЦАР и ЧВК Bancroft во многом зависит и то, увенчаются ли успехом усилия Запада по устранению российского влияния в Африке. Которого, по мнению Вашингтона, после успехов Пригожина и его команды там стало слишком много.