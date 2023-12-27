Лавров рассказал о секретной встрече по «формуле Зеленского»

Десять дней назад в полной секретности прошла встреча по «формуле мира» президента Украины Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, в ней приняли участие страны Запада и некоторые государства Глобального Юга. «Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, «семерка» плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал Лавров российским СМИ.

Он отметил, что участвовавшие во встрече близкие союзники и единомышленники России «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ».

Стороны, по словам главы МИД РФ, договорились провести в январе встречу, а в феврале — саммит, где «формула мира» будет утверждаться.

Лавров также обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин назвал РФ врагом. Глава МИД РФ отметил, что Москва готова к любому развитию событий и что ее «не раз пытались покорять, подчинять». По мнению российского министра, западная стратегия со «стратегическим поражением России» провалилась. Как считает Лавров, санкциями Запад пытался «взбудоражить народ», чтобы поднялись «протестные волны». Однако произошло «сплочение страны, сплочение народа».