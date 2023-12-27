Британская разведка об уничтоженном «Новочеркасске»

Уничтожение украинскими ВВС российского большого десантного корабля «Новочеркасск» увеличивает до трех количество потерянных Россией таких кораблей, которые Москва планировала использовать для крупных десантных операций. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 28 декабря.

Британская разведка напоминает, что 25 декабря 2023 года большой десантный корабль класса «Ропуха» ВМФ России «Новочеркасск» был полностью уничтожен в результате украинского удара, когда находился в порту Феодосии, на южном побережье оккупированного Россией Крыма.

«Данные из открытых источников свидетельствуют о высокой вероятности того, что судно перевозило взрывоопасный груз, когда в него попали, что повлекло мощную вторичную детонацию», – говорится в обзоре.

Этот инцидент увеличил число потерянных Россией с момента вторжения больших десантных кораблей до трех: «Саратов» затонул 24 марта 2022 года, а «Минск» был функционально разрушен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Еще два судна, вероятно, были повреждены.

Как отмечают в Минобороны Великобритании, Россия, вероятно, планировала использовать свои силы на больших десантных кораблях для проведения значительных десантных операций во время вторжения, и она удвоила количество этих кораблей в Черном море во время подготовки к войне.

«С затягиванием войны корабли все чаще используются для оказания логистической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение Крымского моста, соединяющего Крым с Россией», – говорится в обзоре.