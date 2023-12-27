Азербайджанские адвокаты отметили свой праздник и подвели итоги года

Отдел информации 15:05

В связи с профессиональным праздником - Днем адвоката, который отмечается в Азербайджане 28 декабря, накануне состоялась торжественная церемония Коллегии адвокатов (КА), посвященная 100-летию Гейдара Алиева. На мероприятии наряду с руководством Коллегии адвокатов присутствовали председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, первый заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Ульви Мехтиев, заместитель генпрокурора Гейдар Мамедов, председатель правления Института права и прав человека Магомед Гулузаде, глава Полицейской академии Джанполад Даанов, декан юридического факультета Университета ADA Рашад Ибадов, представители ряда учебных заведений, главы адвокатских структур, правозащитники и представители СМИ.

Как сообщил Анар Багиров, с 2018 года для приема в члены КА проведено 12 письменных экзаменов. Из 4 594 кандидатов, принявших участие в этих экзаменах, 1 401 человек успешно сдал экзамены по специальности, прошел обязательную подготовку и принял присягу адвоката. В Коллегию адвокатов после приведения к присяге были приняты еще 44 кандидата, в результате чего число адвокатов составило 2 431 человек. Анар Багиров среди принявших присягу выделил ветерана Отечественной войны Эльмана Меджидова, который добровольно принял участие в 44-дневной войне за территориальную целостность Азербайджана в 2020 году. «Наш ветеран получил ранение в боях за город Шуша. Он был награжден медалями «За отличие в военной службе» III степени, «За освобождение Ходжавенда» и «Участник Отечественной войны».

Отметив, что Азербайджан был одним из первых государств, предоставивших независимость адвокатуре на постсоветском пространстве, Анар Багиров сообщил, что в направлении развития института адвокатуры и повышения их репутации в Азербайджане был принят ряд нормативно-правовых актов, многочисленные указы, и сегодня ни один государственный институт не может вмешиваться в работу адвокатской деятельности. По его словам, в настоящее время адвокатура переживает новую эпоху в развитии, что напрямую связано с именем достойного преемника общенационального лидера Гейдара Алиева - президента Ильхама Алиева. Затем за вклад в развитие адвокатуры и эффективное сотрудничество от судебной власти Конституционный суд, от законодательной власти Милли Меджлис, от исполнительной власти Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, от правоохранительных органов Генпрокуратура, от высших учебных заведений Университет ADA и от правозащитников Новелла Джафароглу, председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой были удостоены наград «Друг адвокатуры» 2023 года.

Председатель Конституционного суда Фархад Абдуллаев, поздравив всю юридическую общественность с профессиональным праздником и пожелав новых успехов в их важной деятельности, отметил, что двери Конституционного суда открыты для каждого юриста и «для нас очень важно мнение каждого из вас. Вице-спикер Али Гусейнли подчеркнул, что приступившие сегодня к работе адвокаты будут усердно работать в направлении укрепления основных принципов права и справедливости в Азербайджане. Ульви Мехтиев отметил, что адвокатура является одним из основных столпов правового государства, и в настоящее время адвокаты оказывают профессиональную юридическую помощь гражданам в центрах службы ASAN. Среди 400 услуг, оказываемых в центрах ASAN, есть также юридическая помощь и консультативные услуги. Ежедневно в Службу ASAN обращаются около 40 тысяч граждан, и особую роль в повышении репутации службы играет оказание им качественной юридической помощи. Замгенпрокурора Гейдар Мамедов рассказал о радикальных реформах, проводимых в судебно-правовой системе, о сотрудничестве органов прокуратуры с Коллегией адвокатов, которое укрепилось за последние годы. Мухаммад Гулузаде сообщил, что в Институте права и прав человека также работают адвокаты, в то же время несколько сотрудников являются кандидатами на должность адвоката. Глава Полицейской академии Джанполад Даанов заметил, что 10-15 лет назад невозможно было собрать столько адвокатов вместе: «За последние несколько лет между членами Коллегии адвокатов и сотрудниками органов внутренних дел налажено эффективное сотрудничество».