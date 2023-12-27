Телефонный разговор Асадова и Мишустина: что обсудили

Между премьер-министрами Азербайджана и РФ Али Асадовым и Михаилом Мишустиным состоялся телефонный разговор.

Согласно сообщению пресс-службы российского правительства, Асадов и Мишустин обсудили вопросы взаимодействия в сфере промышленности и транспорта.

«Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в области промышленности и транспорта», - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, Мишустин и Асадов обсудили совместную работу в Содружестве Независимых Государств и других многосторонних форматах.