Джейхун Байрамов, выступая на отчетном брифинге МИД по итогам года, заявил, что «есть конкретная причина закрытия нашего посольства в Иране: это связано с террористической атакой на посольство, с угрозой жизни людей».

По словам Байрамова, «азербайджанская сторона ожидает, что совершивший это преступление должен быть наказан в самой строгой форме, а безопасность нашего посольства - полностью обеспечена, должны быть гарантии этого. Назначены даты начала судебного процесса, и, конечно, в зависимости от этого результата мы будем принимать дальнейшие решения, если вопросы будут решены положительно, будет возможным возобновление деятельности посольства».