Когда посольство Азербайджана в Иране возобновит работу: Байрамов дал ответ видео; обновлено 16:10
Джейхун Байрамов, выступая на отчетном брифинге МИД по итогам года, заявил, что «есть конкретная причина закрытия нашего посольства в Иране: это связано с террористической атакой на посольство, с угрозой жизни людей».
По словам Байрамова, «азербайджанская сторона ожидает, что совершивший это преступление должен быть наказан в самой строгой форме, а безопасность нашего посольства - полностью обеспечена, должны быть гарантии этого. Назначены даты начала судебного процесса, и, конечно, в зависимости от этого результата мы будем принимать дальнейшие решения, если вопросы будут решены положительно, будет возможным возобновление деятельности посольства».
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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов проводит пресс-конференцию по итогам года.
В своей речи глава МИД рассказал об отношениях Азербайджана с соседними государствами, отметив, что это сотрудничество занимает приоритетное место во внешней политике Азербайджана.
«В течение года было осуществлено шесть визитов президента Азербайджана Ильхама Алиева в государства Центральной Азии», - отметил министр.
Говоря о нападении на посольство Азербайджана в Иране в этом году, Джейхун Байрамов указал, что этот теракт привел к напряженности в отношениях двух стран, которую удалось впоследствии смягчить в результате контактов.