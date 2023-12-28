Хорошие результаты группы компаний STP

Оборот продаж заводов электронного оборудования, цинкование и кабельного завода, входящие в состав STP Global Cable одной из компаний группы компаний СТП, в январе-декабре 2023 года впервые превысил 100 миллионов манатов.

Компания продолжает тесно сотрудничать с нефтедобывающими компаниями зарубежных стран и приступила к выпуску продукции для первого испытания. Указанные зарубежные предприятия являются известными производителями нефти в мире, и компания STP Global Cable планирует в будущем экспорт продукции этим компаниям.