Хорошие результаты группы компаний STP
Оборот продаж заводов электронного оборудования, цинкование и кабельного завода, входящие в состав STP Global Cable одной из компаний группы компаний СТП, в январе-декабре 2023 года впервые превысил 100 миллионов манатов.
Компания продолжает тесно сотрудничать с нефтедобывающими компаниями зарубежных стран и приступила к выпуску продукции для первого испытания. Указанные зарубежные предприятия являются известными производителями нефти в мире, и компания STP Global Cable планирует в будущем экспорт продукции этим компаниям.
Для информации напомним, что компания STP Global Cable является крупнейшим предприятием группы компаний STP. Производит кабели, медные и алюминиевые стержни 300 категорий и 28 тысяч разновидностей, а также кабели, предназначенные для скважинных насосов. Это один из немногих производителей в мире и единственный в регионе производитель оптического кабеля, выпускающий кабель напряжением 500 кВ с сечением жил до 3000 мм². Это единственное предприятие в стране, которое производит платежные терминалы, информационные киоски и киоски очереди современного типа, устанавливаемые внутри и снаружи. Также компания производит дизель-генераторы, кабельные каналы, электрические розетки и оказывает услуги по цинкованию различных видов металлов.
Подробную информацию о продуктах и услугах, предоставляемых группой компаний STP, вы можете получить, позвонив в Информационный центр *0990, посетив официальный сайт компании (www.stp.az) или страницы в социальных сетях.