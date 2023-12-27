Сервис онлайн-заказа такси Uklon действует в Азербайджане уже 9 месяцев

Сервис онлайн-заказа такси Uklon функционирует в Азербайджане уже девять месяцев. В связи с этим служба объявила результаты своей деятельности в стране.

Uklon, начавший работу в Азербайджане в рамках стратегического партнерства с программой лояльности Umico Bonus, за короткий промежуток времени стал услугой, которой пользуются уже сотни тысяч жителей Баку.

Этот успех основан на качественном сервисе и преимуществах, предоставляемых пользователям, включая возможность зарабатывать бонусы Umico и расплачиваться ими. Пользователи электронного сервиса могут получать кешбэк за каждую поездку с помощью мобильного приложения Uklon, интегрированного с бонусной картой Umico, или рассчитываться кешбэк-бонусами, полученными за предыдущие поездки. Стоит подчеркнуть, что в отличие от других сервисов, цена в Uklon остается фиксированной после принятия заказа.

Клиенты, которым предоставляются услуги такси на современных автомобилях, совершают поездки с полной уверенностью в безопасности благодаря круглосуточной поддержке и возможности сообщать о проблемах в Uklon. Кроме того, еще одним фактором, обеспечивающим удовлетворенность клиентов данной услугой, является высокий уровень подготовки водителей. Так, рейтинг 80 процентов водителей Uklon оценивается выше 4 звезд по 5-звездочной системе.

Хотелось бы отметить, что приложение Uklon можно скачать на мобильные устройства на базе iOS и Android.

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Об Uklon:

Uklon — международная компания по производству IT-продуктов, основанная в Украине. За 13 лет работы Uklon добился наибольшего географического охвата среди всех служб заказа такси в Украине. Сегодня сервис работает в 27 городах Украины и во многих из них занимает лидирующие позиции. Мобильное приложение Uklon за месяц скачали более 12 миллионов раз, выполнили более 4 миллионов заказов. Другие продукты Uklon включают картографический сервис Map Services и CRM-систему для управления внутренними процессами.

В 2023 году в рамках проделанной работы по созданию сильного бренда на зарубежных рынках компания впервые вышла на азербайджанский рынок и начала работать в стране под брендом Uklon.Powered by Umico в партнерстве с программой лояльности Umico Bonus.