Суровое наказание генералу Бекиру Оруджеву

Как сообщает haqqin.az, решением Бакинского военного суда Бекир Оруджев признан виновным и приговорен к 9 годам 6 месяцам лишения свободы. Кроме Оруджева, свои приговоры услышали и другие участники дела. Так, Интигам Мамедов и Рахиб Мамедов получили по 6 лет 6 месяцев каждый, Ульви Рашидов и Зия Кязымов - 9 лет 6 месяцев. Они были арестованы в зале суда.

Отметим, что Бекир Оруджев исполнял обязанности начальника Главного управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению личного состава Министерства обороны Азербайджана. После возобновления в Генпрокуратуре уголовного дела по «Тертерскому делу» в сентябре 2022 года был арестован. Генералу предъявили обвинения по следующим статьям УК Азербайджана: 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), 145.3 (незаконное лишение свободы), 293.3 (жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание, не считающееся пыткой, истязанием), 341.2.2 (превышение должностных полномочий) и 341.2.3 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти).