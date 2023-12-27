Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией не должен становиться заложником третьих стран, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.

«Главы МИД двух стран могут встретиться на государственной границе. Мы выступили с таким предложением. Что касается проведения встречи в Азербайджане или Армении, почему бы и нет? Рано или поздно это должно произойти», - заявил министр.

Джейхун Байрамов также указал, что между Баку и Ереваном все еще остаются разногласия по мирному договору, но их число серьезно сократилось: «Между сторонами все еще остаются разногласия по мирному договору. Но могу сказать, что число статей, по которым были разногласия, серьезно сократилось. В последних предложениях, полученных от армянской стороны 21 ноября 2023 года, есть пусть и небольшой, но и определенный прогресс».

По его словам, в настоящее время сложно сказать, насколько стороны близки к подписанию мирного договора.

«Дорога к мирному договору открыта, мир реален. Могу сказать, что если будет политическая воля с армянской стороны, то тогда можно быстро достигнуть результата по мирному договору», - отметил он.

Глава МИД Азербайджана добавил, что считает неправильным раскрывать детали мирных переговоров, так как они могут навредить общему переговорному процессу.