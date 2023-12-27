Байрамов: Разногласия между Баку и Ереваном есть, но их число сократилось обновлено 16:55
Переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией не должен становиться заложником третьих стран, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам 2023 года.
«Главы МИД двух стран могут встретиться на государственной границе. Мы выступили с таким предложением. Что касается проведения встречи в Азербайджане или Армении, почему бы и нет? Рано или поздно это должно произойти», - заявил министр.
Джейхун Байрамов также указал, что между Баку и Ереваном все еще остаются разногласия по мирному договору, но их число серьезно сократилось: «Между сторонами все еще остаются разногласия по мирному договору. Но могу сказать, что число статей, по которым были разногласия, серьезно сократилось. В последних предложениях, полученных от армянской стороны 21 ноября 2023 года, есть пусть и небольшой, но и определенный прогресс».
По его словам, в настоящее время сложно сказать, насколько стороны близки к подписанию мирного договора.
«Дорога к мирному договору открыта, мир реален. Могу сказать, что если будет политическая воля с армянской стороны, то тогда можно быстро достигнуть результата по мирному договору», - отметил он.
Глава МИД Азербайджана добавил, что считает неправильным раскрывать детали мирных переговоров, так как они могут навредить общему переговорному процессу.
* * * 16:18
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам 2023 года, заявил, что позитивно оценивает ход переговоров с Арменией по мирному договору и нормализации отношений.
«В конце 2023 года были достигнуты определенные положительные результаты в рамках мирного процесса с Арменией. Они достигнуты в рамках прямых контактов между Баку и Ереваном. Мы позитивно смотрим на 2024 год. Могу сказать, что Азербайджан предпримет все необходимые шаги в этом направлении с учетом наших легитимных интересов и международного права», - сказал Байрамов.
По его словам, в 2023 году он провел четыре встречи с армянским коллегой в рамках мирного договора, еще одна неформальная встреча состоялась в октябре в Тегеране.
Глава азербайджанского МИД надеется на очные контакты с армянской стороной в 2024 году: «Но параллельно с этим мы работаем над мирным договором. В частности, представили армянской стороне свой пакет предложений».