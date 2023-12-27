Бакинский аэропорт переходит на усиленный график работы

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира и наступающим Новым годом Международный аэропорт Гейдар Алиев с 28 декабря по 7 января 2024 года переходит на усиленный график работы в целях обеспечения комфорта пассажиров, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Бакинский аэропорт постоянно стремится улучшать качество обслуживания, предлагая пассажирам оптимальные условия во время путешествий. Усиленный режим работы направлен на обеспечение безопасности пассажиров, своевременное выполнение рейсов и поддержание высокого уровня обслуживания.

Учитывая увеличение пассажиропотока в праздничные дни, пассажирам рекомендуется прибыть в аэропорт за 3 часа до вылета рейса во избежание возможных задержек.

Международный аэропорт Гейдар Алиев поздравляет всех пассажиров с предстоящими праздниками, желает ярких впечатлений и безопасных путешествий!