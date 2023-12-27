Байрамов рассказал об ошибке Парижа

«Вчера посол Азербайджана в Париже безосновательно была приглашена в МИД Франции, где ей сообщили, что Франция объявила персонами нон грата двух сотрудников азербайджанского посольства, которые должны покинуть страну в течение 48 часов. Мы эти действия Парижа в контексте азербайджано-французских отношений считаем очередной ошибкой Франции», - заявил Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов назвал «очередной ошибкой» Парижа решение МИД Франции объявить двух сотрудников азербайджанского посольства во Франции персонами нон грата. Об этом министр сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

По его словам, Франция аргументировала свое решение тем, что за день до этого Азербайджан принял решение о высылке двух французских дипломатов.

Байрамов указал, что Баку, прежде чем объявить о решении выслать двух французских дипломатов, направил соответствующую ноту Парижу, представил доказательства, что французские дипломаты занимались деятельностью, не соответствующей статусу дипломата.

Министр отметил, что французская сторона, будучи уверенной в своей невиновности, могла бы провести расследование: «Но они этого не сделали, поэтому посол была приглашена в МИД, где ей выразили протест».

Байрамов заметил, что нынешнее состояние отношений между Азербайджаном и Францией находится на самой низкой точке за 30 лет: «И это не по вине Азербайджана. Более того, мы всегда предпринимали реальные шаги для развития наших отношений... Франция до 2020 года умело скрывала свою проармянскую позицию. После 44-дневной войны Франция стала демонстрировать откровенную проармянскую позицию... В дальнейшем политика Франции развилась до антиазербайджанской и азербайджанофобской».