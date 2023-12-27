Баку об оккупированных Арменией восьми селах

Баку и Ереван ведут переговоры относительно азербайджанских сел, оккупированных Арменией, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

«Мы говорим о конкретных населенных пунктах. Ни у кого нет сомнений в том, кому они принадлежат. Наша позиция справедлива», - сказал глава МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что процесс делимитации границы - достаточно специфический и технический вопрос. «Вопрос с границей должен быть решен как составная часть процесса делимитации. Азербайджан заинтересован в скорейшем достижении мира. Но вопрос делимитации может занять больше времени», - добавил Байрамов.