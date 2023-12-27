Еще раз о российских миротворцах в Карабахе

Срок завершения деятельности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана регламентируется трехсторонним заявлением лидеров Азербайджана, РФ и Армении от 10 ноября 2020 года, сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

«Есть трехстороннее заявление, достигнутое лидерами трех стран. В этом документе срок деятельности российского миротворческого контингента в Азербайджане предусмотрен до 2025 года. Этот документ должен быть взят за основу», - подчеркнул министр.