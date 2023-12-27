Союзники США неохотно идут в «Стражи процветания»

Правительства, в основном европейских, государств беспокоятся, что могут лишиться поддержки электората, который все более критично относится к действиям Израиля в секторе Газа.

Некоторые союзники США не спешат присоединяться к их операции «Страж процветания» в Красном море, пишет Reiters.

Президент США Джо Байден надеялся дать решительный международный ответ на нападения хуситов на суда в Красном море, создав новый военно-морской альянс. Но многие союзники Вашингтона, считает издание, включая Италию, Испанию и Францию, не хотят публично принимать участие в новой инициативе или вообще иметь к ней какое-либо отношение.

Пентагон рассчитывал задействовать в операции «Страж процветания» более 20 государств. Однако почти половина запланированных участников до сих пор не объявила о своем участии. Существуют опасения, что страны-участницы морского альянса станут объектом возмездия со стороны хуситов. Такое мнение разделяют в Индии, замечает Reuters.

Издание отмечает, что, согласно заявлениям США, в состав их новой морской оперативной группы записались 20 стран, но названы пока только 12 участвующих.

Министерство обороны Италии заявило, что отправит военный корабль в Красное море, но по просьбе итальянских судовладельцев, а не в составе операции США. Франция заявила, что поддерживает усилия по обеспечению свободы судоходства в Красном море, но ее корабли останутся под французским командованием.

Испания заявила, что не присоединится к операции «Страж процветания» и выступает против использования существующей миссии ЕС по борьбе с пиратством «Аталанта» для защиты судоходства в Красном море.

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты ранее заявляли об отсутствии интереса к антихуситской морской коалиции.