Чего ждет Баку от Вашингтона?

Баку ждет от Вашингтона в 2024 году дальнейших позитивных шагов для полного восстановления азербайджано-американских отношений, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

«Позиция азербайджанской стороны открытая. В октябре отношения с США можно было расценивать как напряженные. Но это была не инициатива Азербайджана, а стало следствием антиазербайджанских заявлений представителя Госдепа, на которые Азербайджан ответил адекватно», - сказал Байрамов.

По его словам, после этого Вашингтон предпринял ряд позитивных действий, в частности, президент Азербайджана и госсекретарь США провели телефонный разговор, представитель Госдепа посетил Азербайджан: «Мы всегда были заинтересованы в нормальных отношениях с США. Мы реализовали большое количество проектов в различных направлениях, доказали, что являемся надежным партнером».