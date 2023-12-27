Байрамов: Баку может стать посредником между Москвой и Киевом

Баку готов содействовать мирным инициативам между Москвой и Киевом при наличии соответствующих условий и обращения, сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

«Ситуация в Украине, естественно, является серьезным источником озабоченности для нас. Хотел бы сказать, что не только после начала военных действий, но и в преддверии, когда уже возникла напряженность между Россией и Украиной, президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринял ряд действий с учетом уровня отношений с президентом РФ, президентом Украины, чтобы каким-то образом посодействовать снижению напряженности и урегулированию политико-дипломатическим путем», – сказал Байрамов.

По его словам, «к сожалению, эта инициатива, как и многие другие, предпринятые мировыми лидерами, не увенчалась успехом и привела к той трагической ситуации, которую мы наблюдаем почти два года».

«Азербайджан является одной из немногих стран, у которой есть открытые и доверительные отношения как с Россией, так и Украиной. С учетом этого Азербайджан – это та страна, посреднические способности которой могут помочь обеим сторонам. Но для этого должен быть соответствующий момент и обращение», – сказал глава МИД.