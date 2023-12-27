Азербайджан откроет посольства в трех странах

В ближайшее время в Афганистане начнет работу дипломатическая миссия Азербайджана, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

По словам министра, в наступающем году ожидается открытие новых диппредставительств Азербайджана в различных странах: «Наши дипломатические миссии начнут работать в Таиланде, Омане и Афганистане. Это может произойти в ближайшие месяцы».