Байрамов о стратегическом партнерстве Азербайджана и Евросоюза

Баку заинтересован в завершении переговоров с ЕС по соглашению о стратегическом партнерстве, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года.

«Наша цель – согласовать оставшуюся часть документа. Большая часть документа согласована, открытыми остаются некоторые вопросы, касающиеся торгово-экономических отношений. Позиция Баку в отношениях с ЕС, в том числе в формате «Восточного партнерства», всегда была последовательной. Мы никогда не ставили целью заключить соглашение во чтобы то ни стало, любой ценой. Поэтому переговоры с ЕС будут вестись до того момента, пока это будет полностью отвечать интересам Азербайджана», - отметил глава МИД.

Соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС включает 4 блока. В настоящее время открытыми остаются некоторые вопросы по торгово-экономической части. Баку ранее сообщал, что текст соглашения согласован на 90%.