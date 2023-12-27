Глава МИД Израиля назвал условие возвращения посла в Анкару

Израиль не намерен возвращать своего посла в Анкару, пока пост президента Турции занимает Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом заявил министр иностранных дел еврейского государства Эли Коэн.

"Пока Эрдоган остается президентом Турции, нет места для возвращения туда израильского посла", - написал Коэн на своей странице в соцсети X.

В конце октября на фоне обострения риторики со стороны Анкары Коэн объявил об отзыве дипломатов "с целью переоценки израильско-турецких отношений". Турция также отозвала своего посла из Тель-Авива для консультаций.