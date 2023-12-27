За считанные дни до окончания 2023 года, в преддверии Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового Года, Фонд Гейдара Алиева провел праздник для детей, нуждающихся в особой заботе.

На праздничное торжество во дворце "Гюлистан" были приглашены дети, воспитывающиеся в различных детских домах и школах-интернатах, дети с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся в особом уходе, а также дети шехидов.

Дети были доставлены во дворец, где проходило торжество, на выделенных для них автобусах.

В празднично украшенном пространстве детей встречали герои сказок. С помощью Face Аrt дети сами получили возможность воссоздать любого чудо-героя.

Праздничное торжество началось с показа видеоролика, рассказывающего о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, о том, как в разные годы во время празднования Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года он праздновал их вместе с детьми.

Новогодняя сценка, представленная детям, была построена на дружбе, доброте, взаимопомощи и победе добра над злом. Наряду с различными героями сказок, в спектакле был воплощен образ Дракона - символ наступающего 2024 года.

В празднично украшенном дворце дети танцевали и исполняли песни, отмечая праздник в окружении известных артистов, героев любимых сказок и мультфильмов.

Музыкально-развлекательная программа была представлена с участием различных детских коллективов и мастеров искусств Азербайджана. Перед детьми, нуждающимися в особом уходе, выступили народные артисты Айгюн Кязымова, Зульфия Ханбабаева, заслуженная артистка Манана и другие деятели искусств, в том числе Айсель Теймурзаде, Эльнур Мамедов, Гюнай Ибрагимли, Мурад Ариф, Замиг Гусейнов.

Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, с особым вниманием относится к решению проблем детей, оставшихся без родительского попечения, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей шехидов, отдавших свои жизни за территориальную целостность Азербайджана, и старается всегда окружать этих детей заботой. Традиционные новогодние праздники Фонда организуются с целью развлечения именно этой категории детей.

В конце развлекательной программы, продолжавшейся около двух часов, детям были вручены праздничные подарки от Фонда Гейдара Алиева.