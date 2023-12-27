Каю Каллас назвали лучшим политиком Европы

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что действующий премьер-министр страны Кая Каллас является одним из самых влиятельных политиков Центральной и Восточной Европы, а также интеллектуально превосходит лидеров западных стран. Его слова передает ERR.

«Если посмотреть на внешнюю политику, то ни в одной стране Центральной и Восточной Европы нет такого влиятельного человека. В интеллектуальном отношении в Европе на данный момент нет никого, кто мог бы сравниться с ней», — заявил Ильвес.

Он предположил, что конкуренцию ей могут составить главы правительств крупных западных стран, однако «интеллектуально она их превосходит». По его словам, необязательно быть сторонником Партии реформ, которую представляет Каллас, чтобы признать, что у Эстонии «очень талантливый премьер-министр с точки зрения внешней политики и безопасности».

До этого представители оппозиции призвали премьер-министра Эстонии Каю Каллас покинуть занимаемую должность после скандала с ее супругом Арво Халликом, который вел бизнес с Россией.