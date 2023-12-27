Сколько Азербайджан потратил на Украину?

Гуманитарная помощь Азербайджана Украине продолжалась и в этом году. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства иностранных дел Азербайджана по итогам 2023 года.

Отмечено, что в целом сумма гуманитарной помощи, а также помощи, оказанной Азербайджаном Украине с целью восстановления, составляет более 57 млн. манатов (около 34 млн. долларов США), из которых до половины было осуществлено в течение текущего года.