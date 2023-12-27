Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:03

Американский журнал Newsweek сообщает, что первая партия истребителей F-16, возможно, уже поступила в Украину.

Западные союзники Киева уже давно обещают поставить Украине американские многоцелевые истребители. Имеющие современную авионику и радары, несущие ракеты по стандартам НАТО, они призваны заменить устаревшие МиГи, которых, во-первых, у Украины мало, а во-вторых, они с трудом конкурируют с российскими Су-30 и Су-34. Главный вопрос теперь заключается в том, когда F-16 появятся в украинском небе.

Сообщения о том, что эти истребители будут переданы Украине до конца года, стали появляться в начале декабря. Министерство обороны Великобритании сообщило на этой неделе, что украинские пилоты завершили базовый курс подготовки на территории страны и сейчас обучаются пилотажу в Дании. В начале ноября партия F-16 прибыла в Румынию, и там также началась подготовка летчиков из Украины. Другая группа обучается на американской базе в Аризоне. Передача Киеву первой партии истребителей официально не подтверждена, и этому есть объяснение. «Я надеюсь, что Запад научился НЕ объявлять о поставках новых систем оружия, что делалось в первые 20 месяцев войны», - говорит Дэниэль Райс, американский советник командующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Вероятно, действительно научились молчать. Так было и с поставками дальнобойных артиллерийских систем ATACMS. Лишь после того, как они появились в распоряжении ВСУ и начали наносить удары по российским военным аэропортам, было сообщено, что президент Джо Байден объявил на встрече с Владимиром Зеленским о передаче первой партии ATACMS Украине. Cкорее всего, по этому сценарию - в полной тишине - будут, или уже были отправлены и F-16 Киеву. Другого сценария не предусмотрено - курок взведен, оружие должно выстрелить.

Но при этом стратегия администрации Байдена, в которой американские военные эксперты видят логику, является также достаточно противоречивой. Издание Politico опубликовало об этой изменившейся стратегии обширную статью, основанную на беседах с многочисленными экспертами. Ее лейтмотив - администрация Байдена меняет свой фокус от поддержки цели Украины - добиться полной победы над Россией на то, чтобы союзник усиливал свои оборонительные позиции для переговоров с Кремлем. Эти переговоры, пишет Politico, подразумевают признание за Россией захваченных ей территорий, хотя Белый дом и Пентагон категорически отрицают, что США оказывают давление на Киев. На пресс-конференции по итогам года Джон Кирби, глава стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, подтвердил, что администрация «не диктует условия президенту Зеленскому». А вместо этого, по словам генерала, Белый дом «помогает Зеленскому ввести в действие его мирный план». Что же касается помощи США, то Байден изменил формулировку. Если прежде он говорил: «Будем помогать Украине столько, сколько потребуется», то теперь его слоган: «Будем помогать столько, сколько сможем». Пока еще помогают. Только что Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, однако предупредил, что он в ближайшее время может стать последним. Запрос президента на выделение 60 миллиардов долларов завис в Конгрессе, где радикальные республиканцы увязывают его с выделением больших средств на укрепление южной границы США.