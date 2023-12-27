Америка вдохновилась… и отправила в Украину новейшие истребители наша корреспонденция
Американский журнал Newsweek сообщает, что первая партия истребителей F-16, возможно, уже поступила в Украину.
Западные союзники Киева уже давно обещают поставить Украине американские многоцелевые истребители. Имеющие современную авионику и радары, несущие ракеты по стандартам НАТО, они призваны заменить устаревшие МиГи, которых, во-первых, у Украины мало, а во-вторых, они с трудом конкурируют с российскими Су-30 и Су-34.
Главный вопрос теперь заключается в том, когда F-16 появятся в украинском небе.
Сообщения о том, что эти истребители будут переданы Украине до конца года, стали появляться в начале декабря. Министерство обороны Великобритании сообщило на этой неделе, что украинские пилоты завершили базовый курс подготовки на территории страны и сейчас обучаются пилотажу в Дании. В начале ноября партия F-16 прибыла в Румынию, и там также началась подготовка летчиков из Украины. Другая группа обучается на американской базе в Аризоне.
Передача Киеву первой партии истребителей официально не подтверждена, и этому есть объяснение. «Я надеюсь, что Запад научился НЕ объявлять о поставках новых систем оружия, что делалось в первые 20 месяцев войны», - говорит Дэниэль Райс, американский советник командующего ВСУ генерала Валерия Залужного.
Вероятно, действительно научились молчать. Так было и с поставками дальнобойных артиллерийских систем ATACMS. Лишь после того, как они появились в распоряжении ВСУ и начали наносить удары по российским военным аэропортам, было сообщено, что президент Джо Байден объявил на встрече с Владимиром Зеленским о передаче первой партии ATACMS Украине.
Cкорее всего, по этому сценарию - в полной тишине - будут, или уже были отправлены и F-16 Киеву. Другого сценария не предусмотрено - курок взведен, оружие должно выстрелить.
Но при этом стратегия администрации Байдена, в которой американские военные эксперты видят логику, является также достаточно противоречивой. Издание Politico опубликовало об этой изменившейся стратегии обширную статью, основанную на беседах с многочисленными экспертами. Ее лейтмотив - администрация Байдена меняет свой фокус от поддержки цели Украины - добиться полной победы над Россией на то, чтобы союзник усиливал свои оборонительные позиции для переговоров с Кремлем.
Эти переговоры, пишет Politico, подразумевают признание за Россией захваченных ей территорий, хотя Белый дом и Пентагон категорически отрицают, что США оказывают давление на Киев. На пресс-конференции по итогам года Джон Кирби, глава стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США, подтвердил, что администрация «не диктует условия президенту Зеленскому». А вместо этого, по словам генерала, Белый дом «помогает Зеленскому ввести в действие его мирный план».
Что же касается помощи США, то Байден изменил формулировку. Если прежде он говорил: «Будем помогать Украине столько, сколько потребуется», то теперь его слоган: «Будем помогать столько, сколько сможем».
Пока еще помогают. Только что Белый дом сообщил о новом пакете военной помощи Украине на 250 миллионов долларов, однако предупредил, что он в ближайшее время может стать последним. Запрос президента на выделение 60 миллиардов долларов завис в Конгрессе, где радикальные республиканцы увязывают его с выделением больших средств на укрепление южной границы США.
«Мы отнюдь не разубеждаем их (украинцев) отказаться от возможного нового контрнаступления, - говорит на условиях анонимности высокопоставленный представитель Белого дома.—Но мы призываем их укреплять позиции с тем, чтобы удерживать свои территории».
Это, как считают американские стратеги, должно включать укрепление противовоздушной обороны, строительство фортификационных сооружений, рядов колючей проволоки и противотанковых заграждений на востоке страны и на границе с Беларусью.
Как считают военные эксперты, переход к оборонительной тактике даст Украине время, чтобы вынудить Владимира Путина к достижению взаимоприемлемого компромисса. «Переход к стратегической обороне позволит Украине накопить ресурсы и в то же время сделать прогресс России (на поле боя) не слишком вероятным», - говорит Энтони Плафф, сотрудник U.S. Army College. Он был одним из тех, кто предсказал нападение России на Украину задолго до того, как это произошло.
«Дискуссии (о возможности мирных переговоров) ведутся, но администрация не может подтвердить их официально из-за политического риска для Байдена», - говорит Politico один из конгрессменов, который имеет доступ к такого рода информации. В самом деле, президент, вероятно, искренне, а не из-за конъюнктурных соображений считает, что Украине следует начать переходить к стратегической обороне. Однако это может дать его противникам повод демагогически обвинить в сдаче американских позиций. Мол, Байден в течение почти двух лет говорил, что он полностью поддерживает победу Зеленского над Россией, а теперь дает слабину.
К концу года настроения в Белом доме в отношении нового контрнаступления ВСУ будущей весной отнюдь не радужные. Однако все может измениться, если украинцы начнут одерживать новые победы. Newsweek, сообщивший о поставках F-16, пишет в своем последнем номере о том, что Украина добилась в последние дни уходящего года ряда впечатляющих побед в воздухе и на море, и это сильно вдохновило команду президента Байдена.