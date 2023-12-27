Латвия может выслать более тысячи россиян

Из Латвии могут выслать минимум 1213 россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к 30 ноября — это был крайний срок согласно поправкам к закону об иммиграции — и не покинули Латвию, сообщили в Департаменте по делам гражданства и миграции страны, передает Delfi.

К данному сроку документы на выдачу ВНЖ подали 1344 человека из числа тех, кто «затянул» с этим. Еще 904 к нынешнему времени покинули страну, уточнили в департаменте.

Требование к россиянам, а также белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ действует с сентября прошлого года. Сдавать лингвистический тест можно было с апреля, на это дается две попытки.

При этом те, кто сдал языковой тест безуспешно, до 31 декабря должны подать документы на разрешение, которое позволит им в течение двух лет находиться в Латвии и иметь право на получение медицинских и социальных услуг. Такую поправку ранее принял парламент страны, сейм.

Число россиян, подлежащих выдворению, еще может измениться, так как с 3 января будущего года утратят силу ранее выданные постоянные ВНЖ, которые попали под изменения в законе об иммиграции, а их обладатели могут подать документы на новые до 31 декабря (этот срок установлен для тех, кто до 30 ноября повторно сдал языковой тест). 18 декабря в департаменте сообщили, что около 15,5 тыс. россиян запросили постоянный ВНЖ, почти 3 тыс. человек — временный.